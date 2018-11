STRASBURGO – “Gli obiettivi sul clima fissati a Parigi sono più vicini e concreti. Con il pacchetto ‘Energia pulita’ votato in plenaria l’Europa sancisce l’impegno al raggiungimento di target ambiziosi ma realistici: dal 2030 almeno il 32% del consumo energetico dovrà venire da fonti rinnovabili”. A dare la notizia è l’eurodeputato catanese Giovanni La Via.

“L’efficienza energetica entro il 2030 aumenterà del 32,5% – spiega – : avendo a disposizione un’energia più efficiente, inoltre, i cittadini europei potranno vedere l’importo delle loro bollette ridursi sensibilmente. La legislazione prevede la possibilità per le abitazioni di creare, immagazzinare e consumare più facilmente la propria energia pulita. Ciò si tradurrà in una riduzione delle emissioni di gas serra del 40%, come stabilito dalla conferenza Onu sui cambiamenti climatici. Inoltre sarà istituita una nuova governance per realizzare l’Unione energetica e alcuni tipi di biocarburanti per le colture alimentari saranno eliminati e sostituiti con i biocarburanti di seconda generazione”.