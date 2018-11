“Scusi, mi dice se la mia casa rischia?”: a Catania le visite gratis dei tecnici

Terremoti: ingegneri e architetti a domicilio per verificare le condizioni degli edifici

CATANIA – C’è tempo fino al 20 novembre per prenotare la visita gratuita di ingegneri e architetti e ricevere a domicilio un parere tecnico sulla vulnerabilità del proprio palazzo. Un’iniziativa legata al mese della prevenzione sismica a Catania, città “con il più alto grado di rischio in Europa”, dicono gli Ordini di architetti e ingegneri.

“Siamo passati alla fase operativa – spiegano i presidenti Alessandro Amaro e Giuseppe Platania – che arriva direttamente dentro le case dei cittadini grazie al lavoro volontario dei nostri professionisti che, su richiesta dei proprietari, per tutto il mese di novembre effettueranno visite tecniche gratuite all’immobile, con l’obiettivo di fornire informazioni sullo stato di rischio e sulle possibili soluzioni per migliorarlo”.

Individuare il problema, valutare lo stato di vulnerabilità, mettere in sicurezza le abitazioni, le strutture pubbliche e i beni culturali, prima che sia il terremoto a distruggere il patrimonio edilizio, artistico e paesaggistico della nostra città “è un imperativo non più rinviabile. Questo, per architetti e ingegneri – dichiarano Amaro e Platania – è il modo più incisivo di mettersi a disposizione della cittadinanza e di investire le proprie competenze al servizio del Paese”.