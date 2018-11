Lancia la droga dal borsello e scappa

Adrano . Il 26enne si disfa della marijuana, viene rintracciato in casa e ammanettato

ADRANO (CATANIA) – La Polizia di Adrano ha arrestato il pregiudicato Gianluca Santangelo, 26 anni, per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno fermato in via Spampinato: il giovane è risucito a scappare, lanciando dal borsello due involucri di plastica contenenti una bilancia di precisione e della marijuana. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato nella sua abitazione.