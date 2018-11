Ultrà calabrese col petardo nel reggiseno

CATANIA – Lo scorso 11 novembre, nel corso dei controlli dei supporters catanzaresi in occasione della partita del campionato di Serie C Catania-Catanzaro, la polizia durante i controlli ha arrestato la 37enne calabrese Ester Pugliano, trovata in possesso di un petardo “Black Thunder” nascosto all’interno del reggiseno. Nei confronti della 37enne sarà avviata la procedura per l’emissione del provvedimento Daspo.