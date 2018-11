Le mamme degli alunni scrivono al sindaco: “Perché non c’è più il pulmino che portava i bimbi in palestra?”

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – “Perché il Comune ha sospeso il servizio di autobus per portare gli alunni in palestra?”. Le mamme della scuola De Amicis di Tremestieri Etneo scrivono al sindaco Santi Rando per avere spiegazioni. I bambini infatti senza il pulmino non possono fare attività sportiva.

“C’è qualcosa che non va?”, chiedono le madri. Dall’amministrazione un comunicato un po’ generico: “Il servizio trasporto deve essere interrotto fino a data da destinarsi per motivi di ordine tecnico-organizzativo”.