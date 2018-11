CATANIA – Due catanesi, C.D.C. e F.G, sono stati denunciati dalla polizia di Catania per aver rubato prodotti di alta profumeria in noti negozi di via Etnea. Attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei negozi visitati dai taccheggiatori, attraverso un confronto con un altro soggetto, arrestato in diversa occasione ma per lo stesso reato, è stato possibile appurare che i furti erano stati commessi dai due indagati che, grazie anche alla comparazione dei video e delle foto segnaletiche, sono stati così segnalati alla Procura della Repubblica.