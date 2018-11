Dormiva in auto nell’orario di lavoro

CEFALÀ DIANA (PALERMO) – I carabinieri di Villafrati hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia nei confronti di 5 dipendenti pubblici, di cui 2 comunali e 3 del Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi (Coinres), del comune di Cefalà Diana. Sono tutti accusati di assenteismo.

In particolare, è emerso come i dipendenti si assentassero ripetutamente durante l’orario di servizio, per diverse commissioni personali, tra cui fare la spesa, giocare alle slot machine o per custodire i propri animali. In alcuni casi sono stati sorpresi a dormire in auto. Nel corso dell’inchiesta sono state vagliate anche le posizioni di ulteriori 15 indagati.