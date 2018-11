Fermato con la pistola nel borsello

CATANIA – Stamattina all’alba la Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Vito Salvatore Guzzetta, 23 anni, per detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione. Agenti delle Volanti hanno notato in una via del centro storico due individui dialogare in modo animato a bordo di un’auto.

I poliziotti li hanno perquisiti: Guzzetta è stato trovato in possesso di una pistola calibro 357 magnum “Smith & Wesson”, carica, custodita in un borsello. In casa gli sono stati trovati un fucile calibro 12 illegalmente detenuto e 4 cartucce calibro 12 a pallettoni.

Da successivi accertamenti è emerso che la pistola era oggetto di un furto perpetrato nel 2010 in un’abitazione in provincia di Potenza, mentre il fucile risultava appartenere a un individuo residente a Santa Maria di Licodia (Ct).