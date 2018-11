Bloccato mentre tenta di rubare un’auto

Catania . Un carabiniere libero dal servizio sorprende un 49enne mentre forza la portiera di una Panda in via Passo Gravina

CATANIA – Un disoccupato catanese di 49 anni è stato arrestato da un carabiniere di Misterbianco libero dal servizio. Il ladro, dopo avere forzato la portiera lato guida, si era introdotto all’interno di una Fiat Panda posteggiata in via Passo Gravina per tentare di metterla in moto per poi fuggire via.

Proposito fatto fallire dal militare che, passando in auto per quella strada e accorgendosi di quanto stava accadendo, ha bloccato e ammanettato il ladro. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.