Baudo torna sul palco di Sanremo: presenterà i giovani con Rovazzi

Baglioni sceglie la strana coppia. Il catanese: “Non conosco il mio partner, ma i miei nipoti me ne parlano bene”

ROMA – E’ ufficiale: saranno Pippo Baudo e Fabio Rovazzi i conduttori di Sanremo Giovani, che andrà in onda dal 17 dicembre su Rai1 (con due prime serate il 20 e 21). A sceglierli è stato il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, confermato per il secondo anno.

“Non conoscevo personalmente Rovazzi, anche se i miei nipoti me ne hanno parlato molto, ma ci conosceremo bene direttamente sul palco”, ha detto il presentatore catanese, che alle spalle ha 13 festival. E Rovazzi non sembra essere preoccupato dal confronto con un “mostro sacro” come Pippo: “So che il suo carisma conquista il 99% del palco, ma sono sicuro che insieme formeremo una bella coppia”.

I quattro appuntamenti in onda su Rai1 alle 17.45 vedranno invece al timone il cantante e conduttore radiofonico Luca Barbarossa. Oggi nella sede di via Asiago di Rai Radio la Commissione musicale presieduta da Claudio Baglioni sta valutando i primi 69 artisti selezionati, mentre i 24 finalisti di Sanremo Giovani saranno svelati il 27 novembre, dopo aver ascoltato anche i vincitori del concorso Area Sanremo.