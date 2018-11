Droga in casa di un 31enne, i carabinieri la trovano dopo un’autentica caccia al tesoro (FOTO)

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato il 31enne G. O. per spaccio di sostanze stupefacenti. È stata una vera e propria caccia al tesoro all’interno della sua casa, dove i militari hanno osservato uno strano viavai di noti clienti. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 50 grammi di marijuana e circa 100 di hashish sparpagliati ovunque in piccole confezioni pronte per lo smercio.