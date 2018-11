Siracusa, in corsia con pistola e coltello

SIRACUSA – Aveva portato una pistola e un coltello in ospedale. Un 63enne di Siracusa è stato arrestato dagli agenti del posto di polizia dell’ospedale Umberto I per porto illegale di armi.

I poliziotti lo hanno notato nel reparto di chirurgia e nefrologia. Quando si sono avvicinati per un controllo l’uomo ha tentato la fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato al piano terra del nosocomio.

Nello zainetto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 7,65 con un caricatore di 7 cartucce, un pugnale con lama di 20 centimetri e un coltello a scatto con una lama di 10 centimetri.

Nella successiva perquisizione domiciliare la polizia ha trovato altre armi bianche, e un fucile ad aria compressa. Le armi da fuoco erano tutte di proprietà del suocero dell’uomo che è stato denunciato per omessa custodia. Non sono chiari i motivi per cui il 63enne avesse con sé quelle armi dentro l’ospedale.