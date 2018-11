Alfio Giuffrida, 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri davanti ad una struttura a Gravina di Catania. In casa aveva aveva una pistola calibro 6,35

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – Un 51enne, Alfio Giuffrida, è stato arrestato dai carabinieri mentre spacciava eroina davanti a una clinica di Gravina di Catania.

E’ accusato anche di detenzione di armi clandestine e di munizioni perché in casa i militari gli hanno sequestrato una penna trasformata artigianalmente in una pistola calibro 6,35 e un proiettile dello stesso calibro. L’arrestato è stato condotto in carcere