“La strada è mia, polizia stia alla larga”

Catania . Controlli in via Gianni a Picanello: denunciato pluripregiudicato che si è scagliato contro gli agenti

CATANIA – Nel corso di controlli di soggetti pregiudicati da parte della polizia di Catania nel quartiere di Picanello, è stato denunciato P.P.G., un pluripregiudicato per spaccio di droga.

In via Maria Gianni è stato notato in compagnia di altro soggetto anche lui con precedenti penali: al controllo dei poliziotti, che sono riusciti a fermare i due prima che uno di essi riuscisse a dileguarsi, si è opposto al controllo della polizia.

Riottoso e con atteggiamenti di sfida, l’uomo ha cominciato ad affermare che la via dove lui vive è “casa sua”, e che, quindi, non può essere controllato dalla Polizia. L’arroganza è presto sfociata in oltraggio ai poliziotti.

Non solo, P.P.G. si è anche rifiutato di fornire i documenti d’identità, affermando di essere a conoscenza di passaggi delle forze dell’ordine in via Maria Gianni grazie a un impianto di video sorveglianza che si è rifiutato di mostrare, aggiungendo che lui osservava i movimenti delle forze dell’ordine, così come queste fanno nei suoi confronti, ribadendo che la via è sua e che non vuole “poliziotti in giro”.

Un altro pregiudicato è stato denunciato perché, sulla scorta della documentazione acquisita dai poliziotti, aveva ricevuto una cospicua somma di denaro senza indicarne la provenienza, ritenendolo inoltre responsabile di detenere una pistola comune da sparo, senza averne fatto denuncia.