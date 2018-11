Catania, ruba profumo alla Rinascente

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato Danilo Concetto Carchiolo, trentenne, per furto aggravato. Carchiolo è entrato alla “Rinascente” di via Etnea e, dopo aver divelto la placca antitaccheggio, si è impadronito di un profumo di marca, del valore di 85 euro, nascondendolo nella tasca del giubbotto, per poi uscire dal negozio e allontanarsi nelle strade limitrofe.

L’azione, tuttavia, non è sfuggita al personale addetto alla vigilanza che, dopo aver allertato la Polizia, si è messo all’inseguimento del taccheggiatore, bloccandolo poco dopo.

Giunti sul posto gli agenti hanno preso in consegna Carchiolo che, perquisito, è stato trovato ancora in possesso del profumo rubato.