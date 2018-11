CATANIA – Prosegue a Catania la mostra “Utòpia, singolare femminile”, a cura della Fondazione Oelle Mediterraneo antico, nell’albergo Four Points by Sheraton. Nell’ambito degli eventi collaterali all’esposizione venerdì prossimo dalle 18.30 ci sarà l’incontro con uno degli artisti in mostra, Alfio Bonanno.

Originario di Milo, paesino alle pendici dell’Etna, il 71enne da anni vive in Danimarca ed è noto per le sue grandi sculture che realizza da oltre 35 anni in ambienti naturali, coniugando arte e natura.

L’artista racconterà la storia dei suoi progetti e il proprio percorso. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata alla mostra e all’opera di Alfio Bonanno Memorie di Etna (2007) realizzata con la polvere lavica.