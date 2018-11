Siracusa, a giudizio ex deputato Coltraro

L’accusa è di falso in atto pubblico per la ristrutturazione di un villaggio turistico a Portopalo

SIRACUSA – Il gup del tribunale di Siracusa ha rinviato a giudizio per falso in atto pubblico l’ex parlamentare regionale Giambattista Coltraro, insieme con il fratello Sebastiano e l’imprenditore Sebastiano Caporale. Si tratta di un altro troncone dell’inchiesta della Procura di sui lavori mai effettuati per la ristrutturazione di un villaggio turistico nel Comune di Portopalo di Capo Passero.

Un mese fa, per questa vicenda, il gup aveva disposto il rinvio a giudizio per Coltraro, per il fratello Sebastiano, per Mario Poidomani, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Portopalo, per Giuseppa Tolomeo, parente dell’esponente politico, e per l’ingegnere Corrado Controsceri. Tutti accusati a vario titolo di falsità materiale e ideologica, abuso d’ufficio, soppressione di atti pubblici, uso di atti falsi e tentata truffa, finalizzati all’erogazione delle agevolazioni finanziarie della Comunità europea.