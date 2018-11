Inseguimento e schianto a Belpasso: saltano fuori 142 chili di droga

La marijuana da un milione di euro veniva lavorata in un casolare: i finanzieri arrestano due uomini

BELPASSO (CATANIA) – I finanzieri di Catania hanno arrestato due uomini che all’interno di una casa e di un camion nascondevano un carico di oltre 140 kg di marijuana.

Le fiamme gialle hanno individuato un sito di stoccaggio di sostanze stupefacenti a Belpasso, in contrada Segreta. Hanno visto uscire dal casolare un autocarro il cui conducente, poi identificato nel 31enne albanese T. P., vedendo i militari che gli hanno intimato l’alt è scappato a gran velocità.

E’ scattato l’inseguimento in paese, finché il tir non si è schiantato contro un muro. L’autista è fuggito nei campi ma è stato rintracciato a Piano Tavola. Nel camion c’erano 6 involucri di cellophane trasparente contenenti 23 chili di marijuana.

Altri finanzieri hanno perquisito il casolare, di proprietà del 53enne catanese S. A. R., trovando in un locale adibito a palmento ulteriori 30 involucri di cellophane con altri 119 chili. In casa c’era tutto il necessario per il confezionamento dell’erba.

La marijuana, presumibilmente destinata al mercato etneo, avrebbe fruttato oltre un milione di euro.