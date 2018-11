CATANIA – Ieri sera intorno alle 22.40 i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti in viale Nitta 5 per spegnere un incendio che si era sviluppato all’interno di alcuni garage. Stavano andando a fuoco per lo più rifiuti e masserizie.

Il fumo intenso ha invaso parte della palazzina soprastante, che per precauzione è stata temporaneamente evacuata.