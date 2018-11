CATANIA – Quattro napoletani sorpresi a vendere gadget contraffati nei pressi del Palasport di Acireale in occasione del concerto di Claudio Baglioni dello scorso 3 novembre sono stati denunciati dalla Guardia di finanza per contraffazione. La merce contraffatta – sciarpe colorate che riproducevano il volto e il logo dell’artista – è stata sequestrata. I militari hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.