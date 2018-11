Rapinatore tradito dalla tuta del Napoli

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 28enne catanese Rosario Fallo, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, per rapina e furto aggravato.

Due gli episodi contestati a Fallo, verificatisi gli scorsi 24 settembre e 9 ottobre. Vittima lo stesso corriere della Sda Express che, in via Girolamo e via Fratelli Bandiera a Gravina di Catania, era stato costretto dal giovane armato di coltello a consegnargli gli incassi della giornata.

I carabinieri hanno analizzato le telecamere di sicurezza attive nelle zone rilevando un numero di targa di una Fiat Punto, utilizzata nella seconda rapina dal malvivente, risultata poi rubata lo scorso 20 agosto a due coniugi di Cosenza in visita a dei parenti a Misterbianco, e un denominatore comune: quella tuta del Calcio Napoli.

Le targhe della Fiat Punto, inserite dai militari in banca dati, risultate intestate a Fallo (le aveva applicate alla macchina rubata disfacendosi delle originali), ha fatto scattare la perquisizione nella sua abitazione dove i carabinieri hanno trovato gli indumenti utilizzati per compiere le due rapine.