Catania, ruba l’autoradio e scappa: preso

Fermato in via Sassari. La polizia sorprende 9 giovani che fumavano marijuana tra piazza Falcone e viale Sanzio

CATANIA – Durante controlli nei quartieri di Picanello e Borgo Sanzio, la polizia di Catania in piazza Falcone e viale Raffaele Sanzio ha sorpreso 9 giovani (tra cui anche minori) intenti a fumare marijuana. Le dosi sono state sequestrate e i minori segnalati ai genitori.

Uno di loro, già identificato per uso personale di droga, è stato anche sottoposto a un percorso di recupero presso una comunità; al momento dell’affidamento al proprio genitore ha inveito contro di lui.

In via Sassari è stato notato un uomo che correva con fare sospetto: è stato fermato e trovato in possesso di sostanza stupefacente e di un’autoradio rubata. Aveva appena rotto il vetro di un’auto. E’ stato dunque indagato.