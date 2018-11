Odore inconfondibile in via Scammacca: preso il giovane pusher catanese

CATANIA – Troppo forte l’odore della marijuana. I poliziotti catanesi lo hanno sentito ieri sera passando davanti a un garage in via Oliveto Scammacca. E’ scattata la perquisizione e sono saltati fuori 2,5 chili di erba.

E’ finito così in manette il 32enne Giovanni Fisichella. Nel garage gli agenti hanno trovato anche una bilancia di precisione, la somma di 65 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio e una Vespa Piaggio 125 di provenienza furtiva con il numero di telaio alterato. In casa c’erano poi 4 dosi di cocaina e la somma di 460 euro, suddivisa in banconote da 20.