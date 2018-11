Maniace, 14enne ruba in casa dello zio

MANIACE (CATANIA) – I carabinieri di Maniace hanno fatto luce su uno strano furto avvenuto il 31 agosto scorso in casa di un cinquantenne: ignoti, approfittando di una piccola finestra lasciata socchiusa dal proprietario, erano entrati nell’immobile per rubare diversi monili in oro (del valore di oltre 2.000 euro) e la somma in contanti di 650 euro.

La vittima, rivolgendosi ai carabinieri per denunciare il furto, mai avrebbe potuto immaginare che le indagini svolte avrebbero indicato quale autore del reato il nipote di appena 14 anni.

I militari, attraverso le numerose testimonianze acquisite, hanno ricostruito come il ragazzo abbia atteso che lo zio si allontanasse da casa per poi entrare dalla finestra e rubare l’oro e il denaro razziandolo dai cassetti della camera da letto.

Il ragazzo successivamente si era vantato del suo gesto attraverso un messaggio WhatsApp scambiato con un coetaneo il quale lo invitava a restituire tutto allo zio. Sfortunatamente però il 14enne aveva già venduto tutto affermando “non posso restituire niente, mi sono mangiato tutto”. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania.