Minaccia la moglie con la mannaia

Catania . I poliziotti intervengono in via Pasubio: un cingalese di 62 anni pretendeva soldi dalla donna

CATANIA – Un cingalese di 62 anni Bandurathana Lenduwa Lokuge, è stato arrestato ieri sera a Catania dalla Polizia di Stato dopo che, al culmine di una lite, brandendo una mannaia ha minacciato la moglie di morte la moglie perché non gli voleva dare del denaro. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

Gli agenti di una volante sono intervenuti in un’abitazione di via Pasubio in seguito ad una segnalazione e hanno intimato all’uomo di posare l’arma facendo intendere che in caso contrario avrebbero usato il taser. Il cingalese è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.