Catania, in 8 finiscono in carcere

CATANIA – La Polizia di Catania ha eseguito otto ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, la Squadra Mobile Catturandi ha arrestato: Jaroslaw Poprawski, 47 anni, latitante, che deve espiare la pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per truffa e furto aggravato; Vincenzo Verga, 32 anni, deve espiare un anno, 8 mesi 8 e 18 giorni di carcere per furto e violazione della sorveglianza speciale; Massimo Ranieri, 46 anni, pregiudicato, deve espiare la pena di 4 mesi per evasione; Dora Silvia Indelicato, 48 anni, che deve espiare la pena di un anno e 2 mesi per furto.

E ancora: David Cristian Spaticchia, 34 anni, pregiudicato, che deve espiare la pena di 6 mesi e 12 giorni per furto; Daniele Ranieri, 44 anni, pregiudicato, già agli arresti domiciliari, che deve espiare la pena di 7 anni, 5 mesi e 10 giorni per associazione per delinquere, ricettazione ed estorsione; Salvatore Lupica Rinato, 45 anni, pregiudicato che deve espiare la pena di un anno e 9 mesi per reati in materia di armi; Angelo Santo Bellia, 45 anni, che deve espiare la pena di un anno e 6 mesi per droga.