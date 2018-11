Tromba d’aria nel Ragusano: danni alle colture

RAGUSA – Una tromba d’aria ha colpito la frazione marinara di Punta Secca, località dove si gira la fiction tv ‘Commissario Montalbano’. Danni a diversi impianti serricoli e colture di ortaggi devastate.

La tromba d’aria ha sfiorato pure Pozzallo, senza però far danni. Ha causato qualche danno invece la bomba d’acqua che ha investito Vittoria, Scoglitti e buona parte dell’Ipparino. Vento fortissimo anche nel resto del territorio ibleo, in particolare a Ragusa e Modica, dove si è registrata anche una sferzata di pioggia.

Molti disagi nei cimiteri, affollati da quanti stavano rendendo omaggio ai propri defunti o stavano assistendo alla tradizionale messa all’aperto. Disagi anche in alcune arterie con automobilisti che sono rimasti in panne. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alleviare i disagi