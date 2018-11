Il 45enne Ignazio Scopelliti ucciso a colpi pistola nella centrale via Palladio

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Agrigento).

Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10.30 e le 11. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno già portato in caserma un paio di persone e sono in corso gli interrogatori.