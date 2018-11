Catania, in casa anche residuati bellici

CATANIA – Continuano i controlli della Polizia di Catania sulla detenzione di armi possedute dai residenti della zona di Nesima. Su disposizione del questore di Catania, è stato revocato il porto d’armi a un uomo che si è reso responsabile del reato di minacce di morte nei confronti di un vicino di casa.

Allo stesso sono stati ritirati in via cautelare 5 fucili da caccia e 443 cartucce di vario calibro, regolarmente detenuti.

In casa l’uomo deteneva anche 896 cartucce cal. 22 LR e 6 cartucce cal. 10,35x 47 Vetterli, queste ultime residuato bellico ante prima guerra mondiale in dotazione a carabinieri e cavalleria, detenute illegalmente. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.