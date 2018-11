Maltempo, in Sicilia è allerta rossa

Il bollettino della protezione civile per la giornata di sabato nel versante occidentale dell’Isola, rischio arancione nella zona centro-orientale. Scuole chiuse a Palermo

PALERMO – Dopo la giornata di oggi contrassegnata dal grave maltempo, in particolare sul versante occidentale della Sicilia per domani la Protezione Civile lancia l’allarme rosso sempre per le province di Trapani e Agrigento, e una parte della provincia di Palermo.

Rientrano nell’area dell’allerta rossa i Comuni di Palermo, Marsala, Trapani, Mazara del Vallo, Agrigento, Sciacca, Licata, Alcamo, Carini e Monreale. Allerta rossa anche a Pantelleria.

Dopo l’ emanazione di un’allerta meteo rossa anche per il rischio idrico, e fatte con i tecnici del Comune le dovute valutazioni circa le previsioni meteorologiche, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ordinato per domani la chiusura delle scuole. Da parte del sindaco anche un invito “come già fatto da altri colleghi della Sicilia e vista l’eccezionale ondata di maltempo che prosegue da ore a limitare gli spostamenti lungo a quelli strettamente necessari, adottando la massima prudenza”.

Attenzione per il rischio idrogeologico anche sul versante orientale dell’isola con indicazione di allerta arancione.