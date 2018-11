Pusher ventenne bloccato in viale Grimaldi con 71 stecche di marijuana

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato il ventenne Mirko Di Stefano per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno bloccato in viale Grimaldi, nel quartiere Librino: lo avevano notato con in mano un sacchetto, alla loro vista ha cercato di allontanarsi entrando all’interno di un edificio.

Il ragazzo custodiva nel sacchetto 71 “stecche” di marijuana, per un peso complessivo di 122 grammi e una bustina di marijuana sfusa di 24 grammi.