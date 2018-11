CATANIA – Ieri pomeriggio, la polizia di Catania hanno arrestato Giacomo Mandrà, 39 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. Una volante, in transito per il corso Indipendenza, ha notato un giovane che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta. I poliziotti, quindi, lo hanno raggiunto e identificato, appurando che si trattava di Mandrà, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.