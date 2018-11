Diciotti, archiviazione per Salvini

Il ministro apre la busta della procura di Catania in diretta Facebook: “Sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati”

ROMA – “Dolcetto o schrezetto? Oggi mi è arrivato il dolcetto. Sono assolto dall’accusa di sequestro aggravato per la vicenda della nave Diciotti”. E’ arrivata sul tavolo del ministro dell’Interno la busta con la decisione della procura di Catania sull’inchiesta che vede indagato il ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona in relazione al mancato sbarco dei migranti soccorsi lo scorso agosto dalla nave della Guardia Costiera a Catania.

“Nel trasmettere gli atti ho formulato richiesta di archiviazione”. E’ lo stesso Salvini a leggere in diretta Facebook davanti a quasi 35 mila spettatori la comunicazione arrivata dalla procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, che avrebbe avuto tempo fino a lunedì prossimo per decidere se chiedere al Tribunale dei ministri del capoluogo etneo l’archiviazione o il rinvio a giudizio per il titolare del Viminale. “Sono innocente -ha aggiunto il ministro – potevo e dovevo bloccare gli immigrati”.

Una diretta Facebook, come quella dello scorso 7 settembre, quando Salvini aprì la busta con la comunicazione del Tribunale di Palermo che lo informava che era indagato.

I magistrati catanesi hanno ricevuto gli atti dell’inchiesta dalla procura di Palermo, dopo che il tribunale dei ministri del capoluogo siciliano si era dichiarato territorialmente incompetente. Nelle motivazioni per le quali si è dichiarato incompetente, il tribunale palermitano scrive che nella prima fase della vicenda Diciotti, dal 15 al 20 agosto, “non sono stati commessi reati di alcun genere”.

Parole che allora sono state lette con soddisfazione dal ministro, che domani potrebbe quindi ricevere al Viminale una nuova missiva dai carabinieri inviati dalla procura catanese, analogamente a quanto avvenne con quella inviata il 7 settembre scorso dal Tribunale di Palermo che lo informava che era indagato e che aprì in diretta facebook.

“Quanto è costata questa inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati? Patronaggio su cosa ha indagato? – si chiede Salvini – Ci sarebbe da fare un riflessione su come funziona la macchina della giustizia”