Mamma fa arrestare il pusher del figlio

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 49enne Antonino Gullotta per detenzione e spaccio di droga. È stata la madre di un giovane del paese a chiedere aiuto al comandante dei carabinieri ormai disperata sia per lo stato di salute sia economico del figlio.

La donna ha spiegato come il figlio, ormai da tempo finito nella spirale della tossicodipendenza, stava rovinando la propria esistenza. I militari hanno pedinato per alcuni giorni il giovane individuando il suo fornitore il quale, ieri sera, al momento opportuno, al ritorno da Adrano, dove probabilmente aveva acquistato la droga da piazzare, ha ricevuto in casa la “visita” dei carabinieri.

I militari hanno sequestrato 50 grammi di eroina, 130 euro in contanti, una bilancia elettronica di precisione e diverso materiale utile al confezionamento della droga. L’arrestato è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.