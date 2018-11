Maltempo e disagi in tutta la Sicilia

CATANIA – La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale l’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d’altezza.

Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello. Ieri sera la Protezione civile regionale aveva annunciato per oggi l’allerta arancione in tutta la Sicilia. In questo momento la parte meno colpita dal maltempo è quella orientale. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.

I vigili del fuoco hanno soccorso a Palermo un automobilista rimasto bloccato con la sua auto in via Imera: l’acqua ha sommerso la vettura fino ai finestrini; messi in salvo altri due automobilisti, sempre nella stessa strada e altri ancora in via Ciaculli e in via Colonna Rotta. Almeno trenta gli interventi dei vigili del fuoco già eseguiti e altrettanti segnalati dai cittadini.

Il vento ha divelto un cartellone pubblicitario in piazza Castelnuovo. Alla vigilia del Giorno dei morti, sono allagati l’ingresso al cimitero dei Rotoli, il più grande di Palermo, e alcuni viali. Disagi anche nella zona dell’altro cimitero, Sant’Orsola, con allagamenti delle strade.

Strade e appartamenti allagati e automobilisti in panne a Castelvetrano, dove piove da stanotte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, in piazza San Francesco d’Assisi e nelle vie Rapisardi e Milazzo dove i piani terra si sono allagati. Diversi anche gli automobilisti in difficoltà che hanno telefonato ai vigili del fuoco. Bloccata dall’acqua pure una ambulanza del 118: sono intervenuti i carabinieri per prelevare il personale a bordo.

In Sicilia orientale continua la pioggia, al momento non si segnalano danni o disagi importanti. Ma tutta la zona della Piana di Catania, pesantemente colpita delle alluvioni dei giorni scorsi, resta in allerta nella speranza di non dover contare ancora danni alle campagne e alle colture. La protezione civile ragionale ha diramato un allerta arancione per tutta la giornata con previsioni di precipitazioni in tutta l’Isola.