Il pedofilo era l’insospettabile professore

Dava lezioni di inglese ed era volontario dell’ospedale pediatrico di Palermo: Frank Adamo è stato arrestato per violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico

PALERMO – Dava lezioni d’inglese ai bambini e faceva volontariato in un reparto di pediatrico dell’ospedale. Ma due giorni fa Frank Adamo, 64 anni, statunitense da qualche anno anno residente a Palermo, è stato condannato a 4 anni, con rito abbreviato, per produzione di materiale pedopornografico.

Qualche ora dopo la sentenza, la polizia l’ha arrestato e posto ai domiciliari per violenza e atti sessuali su due minori. Lo scrive la stampa locale. Adamo era stato denunciato dai genitori di alcuni extracomunitari, ma altri genitori lo difendono e una coppia gli ha persino messo a disposizione una casa dove Adamo si trova ai domiciliari. Quando lo scorso 13 gennaio fu arrestato, spiegò il ritrovamento di filmati e foto di bambini nudi che si massaggiavano con il suo interesse per le ricerche sull’isterismo della sessualità nei minori.

E aggiunse che studi recenti promuovono il massaggio per ridurre il bullismo e favorire i rapporti sociali. Identificati i bambini attraverso elementi trovati nel computer di Adamo e di messaggi whatsapp e telefonate, i piccoli hanno detto agli investigatori di aver conosciuto l’uomo nei pressi dei giardinetti della stazione centrale, durante le attività di volontariato o mentre dava lezioni d’inglese a prezzi modici. Due bambini, invece, sono stati portati da Adamo dai loro genitori.

Due ragazzine, che oggi hanno 13 e 15 anni, contattate tre anni fa dall’uomo, hanno raccontato di violenze e palpeggiamenti. E proprio grazie alla loro testimonianza, dopo la condanna in primo grado di due giorni fa per il possesso di materiale pedopornografico, adesso sono arrivati gli arresti domiciliari per le violenze.