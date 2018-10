CATANIA – I carabinieri di Militello in Val di Catania hanno denunciato tre braccianti agricoli rispettivamente di 27, 29 e 32 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. In un casolare di contrada Santa Barbara sono stati trovati e sequestrati 300 grammi circa di marijuana, due bilance elettroniche di precisione, e materiale per confezionare le dosi.