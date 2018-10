Fulmine e panico dopo il decollo

CATANIA – Un volo partito da Milano e diretto a Napoli è stato dirottato ieri pomeriggio a Catania. Poco dopo il decollo un fulmine ha colpito l’aereo, scatenando il panico tra i 180 passeggeri dell’EZ 2893 EasyJet.

La partenza è avvenuta a Malpensa con mezz’ora di ritardo per colpa del maltempo. A bordo anche quaranta bambini di una scuola americana in Svizzera. L’aereo è arrivato a Catania alle 18.10 e i passeggeri hanno dovuto aspettare tre ore per i controlli. Quindi in serata l’EZ è ripartito.