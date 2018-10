Catania: erba potenziata con candeggina, presi due pusher in piazza Nettuno

In una casa-laboratorio di Picanello lavoravano la marijuana per darle un “tono” e venderla ai minorenni

CATANIA – Due ragazzi con diversi precedenti per droga sono stati arrestati a Catania per spaccio. Il 19enne Giuseppe Piacente e il 22enne Angelo Giuseppe Belluso sono stati individuati prima in via del Rotolo e poi in piazza Nettuno, impegnati in trattative con alcuni giovani (anche minorenni) a bordo di ciclomotori.

Gli agenti sono intervenuti e hanno sequestrato 17 stecche di marijuana, bloccando tre clienti. Poco dopo all’interno di un edificio nel quartiere di Picanello è stato scoperto il laboratorio/deposito utilizzato dai due arrestati per il confezionamento della droga.

Gli agenti hanno anche trovato molte bottiglie di candeggina, verosimilmente usata per trattare la marijuana: a dire dei due, per dare un altro “tono” alla droga. È stata anche riscontrata la presenza di acido cloridrico puro e di alcune vasche con residui di marijuana mista a prodotti chimici, tra cui la candeggina, il cui odore è stato chiaramente percepito dai poliziotti. L’immobile era stato locato senza un regolare contratto, anche allo scopo di escludere la sua riconducibilità agli arrestati.