Un angelo vola su Catania: ‘La bellezza può fermare la fuga dei giovani’

Inaugurato il murale in via Bonajuto. Il sindaco: “E’ un dono per tutta la città”

CATANIA – Un murale raffigurante un angelo caravaggesco intitolato “Fuori da cieli”, simbolo del riscatto e della speranza realizzato dallo street artist Gomez, è stato inaugurato a Catania in via Bonajuto dal sindaco Salvo Pogliese.

A ‘raccontare’ l’opera, considerata come un primo tassello per la riqualificazione di tutto il quartiere, è stato Salvatore Boanjuto, proprietario dell’omonima cappella bizantina, che ha voluto l’iniziativa. “Un dono alla città, un segnale di speranza – ha detto Bonajuto – per i catanesi e per i giovani, costretti troppo spesso ad andare via. Il bello può fermare l’emorragia di cervelli e raccontare un’altra storia, di una città che vive e che resiste oltre le difficoltà”.

“L’opera di Gomez – ha affermato Pogliese – è uno splendido dono non solo al figlio di Salvatore Bonajuto, ma a tutta la città. Il murale è davvero splendido e dà un respiro internazionale a Catania, una città unica al mondo, sempre più apprezzata e non solo dai turisti”.