Trovato il pizzaiolo scomparso: sta bene

POZZALLO – E’ stato ritrovato stamattina a Sampieri il giovane pizzaiolo di Pozzallo scomparso venerdì scorso. Alessandro Fede, in leggero stato confusionale e con una probabile frattura alla gamba, è stato soccorso da un suo concittadino che lo ha portato dai carabinieri; quindi è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Modica. Per lui una prognosi di 30 giorni.

Il ventottenne era stato proprio a Modica per accertamenti medici. La sua macchina era stata poi trovata a Scicli, danneggiata e con lo sportello spalancato, per un probabile incidente. Le ricerche sono andate avanti per giorni, tra forze dell’ordine, volontari e cani.

Finalmente oggi l’epilogo positivo. “E’ una bella giornata per la città di Pozzallo – dice il sindaco Roberto Ammatuna -. Ho assistito Alessandro sin dal momento del ricovero e posso affermare che il suo stato di salute non presenta particolari gravità”.