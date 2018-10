Rissa tra due famiglie per una mancata precedenza

Biancavilla . Finisce a bastonate in via Botzaris: 7 denunce

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un banale litigio nato per una mancata precedenza stradale ha contrapposto due nuclei familiari di Biancavilla che, in via Marco Botzaris, se le sono date di santa ragione, utilizzando anche dei bastoni, causando a due dei contendenti delle lesioni successivamente curate in ospedale.

Sette le persone denunciate, tra le quali due donne, per rissa aggravata. In via preventiva, i militari hanno sequestrato le armi legalmente detenute da parte di uno dei soggetti coinvolti, 4 fucili da caccia e 3 pistole con relative munizioni.