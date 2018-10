Ricercato in Germania, preso a Palagonia

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato Salvatore Fagone, 54 anni, in esecuzione di un mandato di arresto europeo a scopo di estradizione emesso dal Tribunale di Stoccarda, in Germania. L’uomo era ricercato dalla fine dello scorso luglio per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, dopo lunghi mesi di indagini, rese complicate per i continui spostamenti dell’uomo tra l’Italia, la Svizzera e la Germania, è stato localizzato, tramite un’autovettura con targa elvetica, pedinato e arrestato nel momento in cui si apprestava a rientrare nella propria casa di Palagonia. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Caltagirone dove rimarrà a disposizione dei giudici della Corte di Appello di Catania.