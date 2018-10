Catania, riaperta la strada che “ballava”

I tecnici del Comune “tamponano” il movimento della carreggiata in via Rosano. FOTO

CATANIA – Domani mattina a Catania sarà riaperta al traffico via Carmelo Rosano, chiusa venerdì scorso in via precauzionale per uno stato di criticità dovuto a un movimento traslatorio di una delle carreggiate.

I tecnici del Comune d’intesa con quelli del Genio civile hanno infatti completato il riempimento del terrapieno sottostante la sede stradale in corrispondenza del collegamento con il ponte, che si era svuotato per via del processo di avvallamento registrato lungo la sede stradale all’altezza del torrente Acquicella.

Domattina presto si dovrebbe provvedere all’installazione della nuova segnaletica e dopo l’ultima verifica ci sarà la provvisoria riapertura al traffico di via Rosano, arteria di notevole importanza per il deflusso della zona, soprattutto per le festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti.