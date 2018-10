Taormina: beccato il furbo sulla A18, dovrà rifare gli esami per la patente

TAORMINA (MESSINA) – Controlli serrati della polizia stradale sulle manovre irregolari effettuate da automobilisti che cercano di abbreviare i percorsi da e per Taormina, in considerazione della chiusura dello svincolo autostradale sulla A18 per i lavori di rifacimento.

Comportamento di altissimo pericolo per tutti gli altri conducenti che transitano in quel tratto, attualmente a doppio senso di marcia su una sola carreggiata. Risale a ieri l’ultimo caso: l’automobilista è stato rintracciato e multato (con una sanzione da 2.006 a 8.025 euro), con la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Inoltre dovrà “ricominciare” gli studi per conseguire nuovamente il titolo di guida e ritornare su strada da neopatentato. Ancor più grave è la sanzione prevista se la stessa manovra venisse esguita nelle ore notturne.