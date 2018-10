La seconda volta non sfugge alla cattura

CATANIA – Un uomo di 36 anni che dopo un permesso non era rientrato il 1° ottobre scorso in una comunità in provincia di Trapani, Gabriele Giuseppe Piterà, è stato catturato dalla Polizia di Stato a Catania al culmine di un inseguimento a piedi nel quartiere San Leone dopo che ha travolto con il suo scooter due agenti in moto.

Nello scontro entrambi i mezzi e i loro passeggeri sono finiti a terra e lo stesso Piterà si è ferito lievemente in un dito della mano. Già il 25 ottobre scorso, sempre a Catania, Piterà era riuscito a sfuggire alla cattura al culmine di un inseguimento dopo essere stato notato dagli agenti alla guida di un’auto presa a noleggio.

Piterà, che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, deve espiare una pena di un anno e 29 giorni di reclusione.