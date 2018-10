Gli nega rapporto sessuale e la accoltella

Catania . Aggredisce una prostituta in via Di Prima: in manette 27enne sudanese

CATANIA – Una prostituta gli nega un rapporto sessuale e lui l’accoltella a una gamba: è l’accusa contestata a un sudanese di 27 anni, Y. F., che è stato arrestato per lesione aggravate a Catania da una pattuglia delle Volanti della polizia in via Di Prima, con la collaborazione di militari dell’esercito impegnati nell’operazione ‘Strade sicure’. L’uomo è stato trattenuto in una delle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.