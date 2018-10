Dov’è finito il pizzaiolo di Pozzallo?

POZZALLO (RAGUSA) – Continuano le ricerche, da parte dei carabinieri di Modica e dei volontari della protezione civile nelle campagne di Scicli, del pizzaiolo Alessandro Fede, 28enne di Pozzallo, scomparso da venerdì scorso.

Stamani le ricerche sono state intensificate anche con l’aiuto di un elicottero. Il giovane non ha fatto ritorno a casa dopo essere andato a Modica in ospedale per alcuni accertamenti. Si suppone che abbia avuto un incidente stradale, nel tratto Scicli-Sampieri, perché la sua auto è stata ritrovata danneggiata e con uno sportello spalancato, con tracce di vernice su un muro.

I carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Alessandro Fede porta occhiali, baffetti e pizzetto, ha una serie di tatuaggi. Le ricerche sono state estese intorno all’area in cui è stata ritrovata l’auto. La zona è stata battuta anche con l’ausilio di una squadra composta da tre cani.