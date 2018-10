“Metteremo in ginocchio Catania”

Raccolta rifiuti. Protesta degli ex lavoratori del consorzio Seneco che chiedono l’intervento del Comune per il pagamento delle retribuzioni dei primi 17 giorni di settembre

CATANIA – “Siamo stati ignorati. Non ascoltati e non aiutati. Non del tutto”. Hanno deciso di protestare gli ex lavoratori del Consorzio Seneco, che chiedono il pagamento delle retribuzioni dei primi 17 giorni di settembre, prima di essere assorbiti dalla Dusty (attuale affidatario della gara ponte del servizio di raccolta dei rifiuti), oltre al trattamento di fine rapporto, le ferie non godute e altre spettanze.

I lavoratori chiedono che a chiudere la partita sia il Comune di Catania altrimenti saranno pronti a mettere in ginocchio Catania”. Vista l’insolvenza di Seneco nel pagare le spettanze degli oltre 600 lavoratori per la prima metà del mese di settembre 2018, gli ex lavoratori Seneco minacciano di incrociare le braccia ritardando di 2 ore l’inizio di ogni turno, riportando la questione igienico-sanitaria nel comune etneo.

Tutte le sigle sindacali hanno inviato una lettera (due giorni fa) al sindaco Pogliese, al prefetto Sammartino e all’ufficio provinciale del lavoro chiedendo che l’Amministrazione comunale si sostituisca a Seneco per regolarizzare le spettanze dovute.

Non avendo avuto alcuna risposta positiva, né una data di rientro del debito del Comune nei confronti dell’impresa Seneco, le maestranze non pagate dalla ditta uscente, hanno deciso di proclamare un’assemblea con inizio già da questa notte, di 2 ore per ogni turno, portando Catania a essere piena di rifiuti nel giro di pochissimo tempo.

Nonostante la Dusty abbia retribuito puntualmente i giorni lavorati di settembre sotto la propria gestione, davanti a questo stato di fatto, coscienziosamente e con grandi sforzi, ha proposto alle maestranze (750 persone) un cospicuo acconto immediato sullo stipendio del prossimo mese, per evitare la crisi.

I lavoratori hanno rinunciato alla proposta preferendo andare alla rottura, nella speranza che il sindaco compia il miracolo. A nulla sarebbero valse le operazioni di bonifica effettuate in queste settimane dalla Dusty.

Per queste ragioni, oltre a esprimere preoccupazione per lo stato di emergenza sanitaria che ne deriverebbe, la Dusty di concerto con i presidenti della 4° e della 6° Municipalità, rispettivamente Erio Buceti e Orazio Nicotra, ha annullato le due iniziative etiche di sensibilizzazione “La Chiave della Bellezza” previste per oggi nei quartieri di Cibali e Pigno, bonificati nei giorni scorsi.