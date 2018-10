Presi tre topi d’appartamento

Sant’Agata Li Battiati . Arrestati tre pregiudicati che avevano tentato di scassinare un’abitazione in via Bellini

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato Alfio Bonconsiglio di anni 50, Tommaso Savasta di anni 44 e Giuseppe Caruso di anni 27, accusati di tentato furto aggravato in concorso.

I tre, ieri pomeriggio, dopo essersi introdotti da una finestra all’interno di un’abitazione della centrale via Bellini, sono stati costretti a fuggire colti di sorpresa dal suono delle sirene dell’allarme.

Per loro “sventura”, in strada hanno incrociato l’equipaggio di una gazzella del 112 che, richiamato anch’esso dall’allarme sonoro, stava per effettuare i dovuti controlli. Bloccati e trovati in possesso di attrezzi da scasso, risultati compatibili con le tracce di forzatura dell’infisso, sono stati ammanettati e condotti in caserma dove, in attesa della direttissima, saranno trattenuti nelle camere di sicurezza.